За сутки COVID-19 в Украине заболели 543 человека

За минувшие сутки COVID-19 в нашей стране заболели 543 человека. Общее количество заболевших за все время пандемии составляет 49043 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 543 человека. Из них 41 ребенок, а также 40 медработников. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом выздоровели 327 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 49043 человека. Из них 3550 детей и 7030 медработников. При этом в целом выздоровели 21703 человека. Летальных случаев 1262», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской (104), Ровенской (82), Закарпатской (54) областях и г. Киеве (59).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 681 случай COVID-19, в Луганской – 84 случая.