В «ЛНР» лаборатории подтвердили 532 случая COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 532 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 6 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 532», – уверяют в «ЛНР».

«Выписан полностью выздоровевший и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 461 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 13 человек», – добавляют в «республике».