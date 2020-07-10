Мальчик лежал на дне бассейна, уже не дышал: В Донецке рассказали об аквапарке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке многие местные жители жалуются на аквапарк Aquasferra. Своими мнениями люди делятся в соцсетях.

«На фото из аквапарка не я красивая в купальнике, а обшарпанный пол, как и все вокруг. Все началось с очереди на входе, стоять на жаре долго, людей тьма. С собой нельзя брать даже воду. Потом заходим, оказывается, что все шкафчики для вещей заняты, поэтому все нужно носить с собой – обувь, одежду. Потом раздевалка! У меня шок, вот как на пляже, без дверей. Ну а чего, республика народная, все свои. Потом неплохо б сходить в душ, обычно так делают нормальные люди. Но нееет! Все эти потные людишки идут прямиком в бассейн. Ну и да, мы ж с вещами в руках. Надо найти свободный шезлонг – опять облом! Все ж занято! Обойдя полаквапарка, удалось найти один на троих. Потом душ, в котором тоже очень печально», – рассказывает дончанка.

Иные люди добавляют, что отдых обходится очень дорого, даже за фото на свой телефон берут 250 руб. (102 грн по местному курсу на 10.07.2020).

«Мы из принципа туда не ходим, т.к. офигевшие там... Сервиса никакого, а деньги дерут втридорога… То точно, 500 руб. (204 грн – ред.) с человека. Да и хлорки там много, я последний раз там был в том году, так прихожу домой, а все тело красное из-за хлорки. Скоро реально горки сыпаться будут, все ржавое… Ну так в ДНР везде такой сервис, чего вы ждали? Республика народная – все для народа… Тоже давно не ходим туда (внутрь) из-из ужасного вида того же пола и прочего, полного отсутствия сервиса. Лучше без горок отдохнуть в бассейне на улице», – делятся впечатлениями люди.

Жители Донецка считают, что в аквапарк не хотят вкладывать деньги, поэтому он постепенно приходит в упадок. «Республика не умеет восстанавливать и поддерживать состояние учреждений каких-либо… Республика умеет только эксплуатировать и доить с этого деньги... Поддерживаю, все только разрушают, демонтируют. Вместо того, чтобы строить новое и поддерживать достойно старое… А че, отобрали чей-то бизнес, а поддерживать порядок некому, весь доход по карманам… Та же тема, что и с шахтами. Отжали и выкачивают последнее, а модернизировать и вкладывать что-то никому не нужно… Будут до последнего тянуть, пока все не рассыплется», – пишут местные жители.

Есть и положительные отклики, при этом подтверждающие, что очередь отстоять нужно. «Были на прошлых выходных, приехали в 9:00, заняли очередь, часик погуляли по парку, в 10:00 начали продавать билеты, в 10:10 зашли в бассейн, заняли первые места, все чисто, душ, мой ребенок все время плескался, все довольны… Не нравится – не ходите… Ну не знаю, были там в конце марта, все отлично, краска была свежая, или вы хотите, чтоб красили каждый месяц и вонища краской была постоянная? Цены завышены, это да, ну а куда людям еще ехать отдыхать-то? На счет занятых шкафчиков – обидно, мы, когда были там, людей было немного. Кому не нравится, не ходите, места больше будет», – рассказывают дончане.

Также очевидцы рассказывают, что 7 июля в бассейне чуть не утонул ребенок.

Как сообщают дончане, ребенка возрастом 4-6 лет на дне бассейна заметили другие дети. Когда его вытащили со дна, мальчик не дышал. Первую помощь ему оказывал мужчина, действовал он профессионально, поэтому люди предполагают, что это был врач. Также помощь оказывала врач-кардиолог, которая отдыхала у бассейна.

«Где были спасатели-инструкторы аквапарка? Не поверите, у них рабочий день до 18:00… Из обслуживающего персонала был один охранник, людей в бассейне было очень много, детей тоже», – пишут очевидцы.

У ребенка дважды останавливалось сердце. К приезду «скорой» ребенка откачали. По словам дончан, с мальчиком была его мама и маленькая сестра, возрастом до года.

«Однозначно в таких заведениях должен быть медработник и лимит отдыхающих. Всех денег не заработают господа-хозяева», – резюмируют жители Донецка.