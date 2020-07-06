Сводка из зоны ООС за 5 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Марьинки и на подступах к Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Павлополя – из минометов калибром 82 мм и пулеметов;

у Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские опорные пункты:

у хутора Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и пулеметов;

неподалеку Орехово – из подствольных и автоматических станковых гранатометов.

С начала текущих суток НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели огонь по позициям украинских военных:

неподалеку Новгородского – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм;

на подступах к Зайцево и Пивденному – из минометов калибром 120 мм;

рядом с хутором Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вблизи Верхнеторецкого.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева сегодня ночью выпустила сотню боеприпасов по территории ДНР на горловском направлении, в результате обстрелов нарушено электроснабжение. Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов. В результате обстрела микрорайона Комсомолец в населенном пункте Горловка повреждено остекление здания насосной станции, обесточено 7 трансформаторных подстанций в районе шахты "Комсомолец", в результате чего более 600 абонентов в настоящее время остаются без электроснабжения».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.