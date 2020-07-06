Данилов прокомментировал возможность выборов на неподконтрольном Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пока не видит возможности для проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом Данилов сказал в интервью «Украинской правде».

Данилов отметил, что для проведения выборов должны быть определенные условия, которых сейчас там нет.

«Что касается выборов в Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они там произошли. Сегодня, на день нашего общения я не вижу, как там могут проходить выборы. Если будут какие-то изменения, какие процессы, рано или поздно там будут выборы происходить», – сказал секретарь СНБО.

«Они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, Центральная Избирательная Комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия», – детализировал Данилов.

Данилов также добавил, что возможны компромиссы, но есть определенные, границы, через которые Украина переходить не может.

«Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные, границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет», – сказал секретарь СНБО.