С высоты птичьего полета: На Донетчине показали закат солнца над водохранилищем (Видео)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) закат солнца выглядит особенно красиво. Как именно – на своей странице в Facebook показала биолог-исследователь парка Галина Семенихина‎.

В частности, она показала закат над Клебан-Быкским водохранилищем. «Закат над водохранилищем Клебан-Бык с высоты птичьего полета», – прокомментировала опубликованный видеоролик биолог.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Здесь открыта экологическая тропа «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».