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На Луганщине у больной пневмонией подтвердили коронавирус (Карта)

06.07.20 10:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Луганской области подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирусная болезнь подтверждена у больной пневмонией жительницы Старобельского района. Вероятный источник заражения – родственники, которые вернулись из РФ. Продолжается обследование всех лиц, контактировавших с заболевшей. Больная госпитализирована в инфекционное отделение Старобельского РТМО.

Всего за весь период эпидемии по Луганской области исследованы 610 подозрительных случаев заболеваний. Подтверждены – 86 случаев, из них уже выздоровели – 64 человека, лечатся – 22 пациента (8 госпитализированы в инфекционные отделения лечебно-профилактических учреждений Луганской области, 14 – амбулаторно).

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