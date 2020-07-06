На Луганщине у больной пневмонией подтвердили коронавирус (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирусная болезнь подтверждена у больной пневмонией жительницы Старобельского района. Вероятный источник заражения – родственники, которые вернулись из РФ. Продолжается обследование всех лиц, контактировавших с заболевшей. Больная госпитализирована в инфекционное отделение Старобельского РТМО.

Всего за весь период эпидемии по Луганской области исследованы 610 подозрительных случаев заболеваний. Подтверждены – 86 случаев, из них уже выздоровели – 64 человека, лечатся – 22 пациента (8 госпитализированы в инфекционные отделения лечебно-профилактических учреждений Луганской области, 14 – амбулаторно).