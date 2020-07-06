Во Франции видят возможность провести в этом году выборы на неподконтрольном Донбассе

В этом году еще есть возможность провести выборы на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Такое мнение, комментируя недавние переговоры по мирному урегулированию в Берлине, высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью «РБК-Украина».

«Очевидно, что время уходит. На данный момент это еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении», – сказал де Понсен.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пока не видит возможности для проведения местных выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.