СБУ разоблачила незаконную маршрутизацию трафика подконтрольных «Л-ДНР» операторов связи

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе подконтрольных «Л-ДНР» операторов мобильной связи «Феникс» и «ЛугаКом». Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.

«Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали подмену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "ЛугаКом" с территории "Л-ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов. По заключению экспертов, такая деятельность наносила вред репутации нашей страны как надежного международного партнера в сфере организации связи и защиты мировых инвесторов», – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 тыс. пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).