Новые случаи COVID-19 не выявлены: В «ДНР» снова закрывали лабораторию

В «ДНР» за прошедшие сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – сообщают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» –1242:

на лечении – 619 пациентов,

выписаны – 547 человек,

летальных случаев – 76.

Отметим, что в прошлый понедельник, 29 июня, данные по коронавирусу также не обновлялись из-за не работавшей 28 июня лаборатории.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 июля в Украине COVID-19 заболели 49 043 человека (21 703 пациента выздоровели, 1 262 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 681 случай (выздоровели 239 человек, летальных случаев – 10), Луганской области – 86 случаев (выздоровели 64 человека, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 532 случая COVID-19 (выздоровел 461 человек, летальных случаев – 13).