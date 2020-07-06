RU
Все новости

Новые случаи COVID-19 не выявлены: В «ДНР» снова закрывали лабораторию

06.07.20 11:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за прошедшие сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – сообщают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» –1242:

  • на лечении – 619 пациентов,
  • выписаны – 547 человек,
  • летальных случаев – 76.

Отметим, что в прошлый понедельник, 29 июня, данные по коронавирусу также не обновлялись из-за не работавшей 28 июня лаборатории.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 июля в Украине COVID-19 заболели 49 043 человека (21 703 пациента выздоровели, 1 262 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 681 случай (выздоровели 239 человек, летальных случаев – 10), Луганской области – 86 случаев (выздоровели 64 человека, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 532 случая COVID-19 (выздоровел 461 человек, летальных случаев – 13).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк