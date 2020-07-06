Обвиняют в серии взрывов: В «ДНР» показали задержанного в третий раз Григория Синченко (Фото)

В «ДНР» задержан Григорий Синченко, который попал в плен «ДНР» второй раз в октябре 2019 года и с мая 2020 года находился в розыске «МВД ДНР» как сбежавший. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории ДНР», – уверяют в «МВД».

Показали в «ДНР» и самого Синченко. «Я был задержан по подозрению в совершении ряда диверсий», – заявил мужчина.

В «МВД» уверяют, что в 2016 году он «вымогал деньги у предпринимателей, угрожая уничтожить их имущество». Также утверждается, что Синченко изготавливал самодельные взрывные устройства из подручных средств, проверял их действие в безлюдных местах (в лесопосадках). Электроопору в Пролетарском районе он подорвал якобы для испытания мощности взрывного устройства.

В 2019 году мужчина якобы продолжил создавать и проверять взрывные устройства, планируя серию взрывов. Своей целью выбрал объект транспортной инфраструктуры.

«Зимой 2019 я взорвал железнодорожный мост в Пролетарском районе… Я взорвал несколько электроопор – в Шахтерске и Иловайске. Не получилось, как я рассчитывал, потому что некоторые устройства не сработали…», – уверяет на камеру Синченко.

Также в «ДНР» его обвиняют во взрыве сотовой станции «Феникс», в том, что он следил за сотрудниками «МВД». «После того, как слежка не принесла желаемых результатов, мужчина стал искать сообщников для физического устранения правоохранителей», – уверяют в «республике».

Позже он якобы решил сам заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудника «полиции». И через несколько дней был задержан. «Следствие продолжается», – заявили в «ДНР».

Напомним, ранее о задержании Григория Синченко сообщила его мать.

Как сообщалось ранее, 25-летний Григорий Синченко был арестован в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в «партизанской деятельности», хранении оружия, подрывах вышки «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Синченко имеет инвалидность III группы. В плену его подвергали пыткам: по словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое. В декабре 2017-го Синченко освободили в результате обмена пленными и передали украинской стороне.

Но Синченко снова вернулся в Донецк. И в октябре 2019 года его снова задержали «спецслужбы ДНР». В мае этого года он совершил побег, но не смог выбраться из Донецка.

Татьяна Гулевская подозревает, что ее сына сдали те, к кому он обращался за помощью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube