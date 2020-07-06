Данилов рассказал, какой второй язык нужен Украине

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинской правде».

«Вопрос языка – это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык», – сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов отметил, что в Украине должен быть и второй язык.

«Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», – сказал Алексей Данилов.