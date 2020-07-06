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На Донетчине в результате разрыва мины травмирован украинский военный

06.07.20 12:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Под Верхнеторецким (Донецкая обл.) в результате разрыва мины травмирован украинский военный. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«По позициям украинских защитников возле Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. В результате разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил», – говорится в сообщении пресс-центра.

Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказали помощь врачи.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

«Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются», – отметили в пресс-центре.

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