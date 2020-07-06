В «ДНР» в ДТП пострадали водители двух мопедов (Фото)

В «ДНР» в период с 4 по 5 июля произошло 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, и зарегистрированы 13 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

4 июля в Енакиево при проезде нерегулируемого перекрестка 64-летний водитель мопеда Orient не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения.

В тот же день в Шахтерске 80-летний водитель мопеда Delta при начале движения не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Renaul Megane Scenic, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мопеда получил травмы.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 287 нарушений ПДД, среди которых 32 факта управления транспортом в состоянии опьянения.