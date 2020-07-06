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Большая стройка: На Луганщине ремонтируют трассу между Кременной и Рубежным (Фото)

06.07.20 15:59
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации

В рамках программы «Большая стройка» на Луганщине полным ходом идут работы на дороге между Кременной и Рубежным. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На дороге КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, на участке между Кременной и Рубежным, продолжается текущий мелкий ремонт.

До ремонта этот участок с крутым поворотом имел значительные повреждения – ямы, выбоины, сетку трещин. Работы на дороге выполняет частный подрядчик из города Днепр. Ход ремонта, соответствие технологическому циклу находится под контролем заказчика – Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Накануне были выполнены работы по фрезерованию толщиной 3 см, ведется укладка мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см.

Стоит отметить, что на время проведения работ дорога не перекрыта, работы ведутся по одной стороне.


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