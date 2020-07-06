России приходится выкручиваться: Политолог прокомментировал переговоры по Донбассу

Встреча в Нормандском формате на уровне политических советников состоялась на днях в Берлине. Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года в Париже. По мнению политолога Олега Саакяна, в настоящее время Россия уже реагирует на повестку дня, навязанную ей Украиной и партнерами, относительно безопасности. Ей приходится выкручиваться и думать, как переинтерпретировать вопрос безопасности в приемлемый для нее формат. Об этом Саакян сказал в эфире канала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«В настоящий момент мяч на российской стороне. Они взяли паузу, чтобы ответить на консолидированную позицию, которая появилась не сегодня и не вчера, а сформировалась в результате консультаций. За последнее время удалось добиться артикулированной позиции от западных партнеров, что сначала безопасность, а потом политическая часть», – сказал Саакян.

Политолог рассказал, чего пытается добиться Россия в ходе переговоров.

«Они пытались с наскока снова подменить часть о безопасности и выйти на политическую. Безопасность как полный контроль над территорией и границами подменить исключительно на безопасность только в плане столкновений, которую свести не к прекращению огня, а к разведению войск. Это, фактически, гибридное понимание безопасности в целом. И сразу же перейти к политическому вопросу, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и законодательство – все то, что удовлетворило бы желания России. Украинская сторона на это не пошла», – рассказал эксперт.

По словам политолога, в настоящее время Россия уже реагирует на повестку дня, навязанную ей Украиной и партнерами, относительно безопасности. Ей приходится выкручиваться и думать, как переинтерпретировать вопрос безопасности в приемлемый для нее формат, отметил Саакян.

«Те карты, с которыми Россия ехала (на встречу в Берлине, – ред.) не сыграли. Скорее всего, Козаку (представитель России, – ред.) дали задание как можно скорее интенсифицировать процесс склонения Украины к российскому сценарию завершения войны. И России пришлось брать паузу», – сказал Саакян.