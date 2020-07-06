В Украине – почти полтора миллиона переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 6 июля, учтен 1 млн 448 тыс. 761 переселенец из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине были учтены 1 млн 448 тыс. 234 переселенца. Таким образом, число зарегистрированных ВПЛ за 2 недели увеличилось на 527 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: