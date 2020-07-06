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«ДНР» может открыть КПП «Еленовка» 7 июля, – нардеп

06.07.20 13:31
КПП «Еленовка» / Фото из соцсетей
КПП «Еленовка» / Фото из соцсетей

«ДНР» может открыть КПП «Еленовка» со вторника, 7 июля. Об этом сегодня, 6 июля, в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Муса Магомедов со ссылкой на информацию, полученную «из достаточно надежных источников».

«Из достаточно надежных источников известно, "ДНР" планирует открыть КПВВ "Еленовка" с 7 июля. Въехать или выехать с неподконтрольной территории можно будет по разрешительным спискам, составленным по "веским причинам". Какие еще нужны "веские причины", чтобы люди могли перемещаться внутри страны?», – написал Муса Магомедов.

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