Родные не могут выйти на связь: В «ДНР» держат в плену 21-летнего юношу

Когда представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе задержали Богдана Ковальчука, ему еще не было 18 лет. 31 августа 2016 года его вместе с пятью несовершеннолетними похитили в Ясиноватой, впоследствии назвав «взрывателями». До сих пор юноша находится в плену, и с начала карантина родные потеряли с ним связь, сообщает «Медійна ініціатива за права людини» («Медийная инициатива инициатива за права человека») в Facebook.

По версии «ДНР», ребята сотрудничали со Службой безопасности Украины, а также организовывали подрывы автомобилей и даже «отделения милиции». И Богдан, как они утверждали, был одним из лидеров. «Ковальчук сколотил настоящую банду, жили они по законам волчьей стаи, тому, кто пытался соскочить, их куратор угрожал физической расправой», – писали о юноше российские журналисты.

Несмотря на все требования Украины освободить подростков, «суд» в «ДНР» «осудил» их на срок от 10 до 15 лет.

Сейчас Богдану уже 21 год. И из них он почти 4 года ждет освобождения.

«Накануне массового освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на "помилование" отказаться от перехода на подконтрольные Украине территории. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. Как рассказывают те, с кем был рядом Богдан, парень говорил, что хочет жить свободно, а не под колпаком без права выезда из ОРДЛО*. Богдан убежден в том, что согласившись на помилование, он изменит своим принципам, недопустимо и неприемлемо для него. Он настаивал на обмене, даже несмотря на то, что в колонии в Торезе, где он содержится, очень трудно – находиться рядом с неполитическими заключенными, которые живут по тюремным законам», – говорят правозащитники.

Они отмечают, что «уполномоченная по правам человека ДНР» Дарья Морозова пообещала освободить Ковальчука через 3 месяца, во время очередного обмена. Но 16 апреля, когда на территорию Украины вернулось 20 человек, Богдана среди них не оказалось.

«И "та" сторона упорно не подтверждает пребывание у них в плену Богдана, несмотря на то, что в отношении парня есть "приговор" так называемого "суда ДНР" и по этому "приговору" Богдан отбывает наказание в Торезской колонии», – подчеркивают в правозащитной организации.

Сейчас на свободной территории парня ждет бабушка Татьяна Пятница. Она рассказывает, что накануне задержания внук хотел выезжать к ней, чтобы учиться на автослесаря – собрал документы, но не хватало медицинской справки, поэтому должен был поехать в Ясиноватую. И связь с ним оборвалась. За две недели в «ДНР» обнародовали видео с «признаниями» ребят.

«На свидание в колонию к сыну может попасть только мама, которая живет в ОРДЛО. Однако с начала карантина не может этого сделать. Связи с Богданом Ковальчуком у родных пока нет», – заключили правозащитники.

*Сокращение: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.