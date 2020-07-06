Строительство дома для переселенцев в Краматорске стартует в сентябре, – Кириленко

В Краматорске уже в сентябре текущего года должно начаться строительство жилого многоквартирного дома для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

«Долгое время в Донецкой области вообще не строилось жилье. Для этого было много предпосылок, прежде всего, – ведение боевых действий. Наконец в сентябре мы начинаем строительство жилого дома для переселенцев. В начальный проект были внесены существенные изменения, в первую очередь, была пересмотрена стоимость работ в сторону уменьшения», – отметил глава области.

По словам Павла Кириленко, работы по строительству первого дома для ВПЛ будут профинансированы за счет областного бюджета, а жилье будет предоставляться на особых условиях.

«Когда мы начали разрабатывать этот проект, было много слухов. Говорили, что это обладминистрация строит исключительно для своих сотрудников, затем – для правоохранителей. Но все это неправда. Жилье получат люди, которые уехали из временно оккупированных территорий и живут и работают здесь, в Краматорске. Никто не получит персональных привилегий. Самое главное, о чем стоит помнить – это служебное жилье, которое невозможно будет приватизировать, и предоставляться оно будет тем, кто в этом нуждается», – заявил Павел Кириленко.

По данным Донецкой ОГА, в области зарегистрированы 3936 внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в обеспечении жильем. Среди них 1533 человек находятся на квартирном учете для получения жилья для постоянного проживания, 104 человека находятся на социальном квартирном учете для получения социального жилья, 2299 человек состоят на учете для получения жилья для временного проживания. Сейчас в Донецкой области жильем для постоянного и временного проживания, а также социальным жильем обеспечены 929 переселенцев.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области заканчивается проектирование многоэтажки, которую планируют построить для переселенцев в Краматорске. В доме планируется разместить 11 однокомнатных, 11 трехкомнатных и 99 двухкомнатных квартир.