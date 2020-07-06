В Кремле отвергли возможность полномасштабных боевых действий с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о возможной полномасштабной военной конфронтации с Украиной для обеспечения Крыма водой «нагнетанием антироссийской истерии». Об этом он заявил сегодня, 6 июля, передает российский «ТАСС».

«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», – заявил Песков журналистам.

Таким образом он прокомментировал заявление командующего Военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы, который накануне сообщил, что Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации в случае, если российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают – хотя в стране седьмой год идет война. Я не исключаю таких действий [прорыва] со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – сказал командующий ВМС Украины в интервью сайту «Думская».

При этом он отметил, что украинские войска на Донбассе тоже готовятся к наступательным действиям. «Если сравнивать с 2014-16 годами, сейчас там окопная война, к сожалению. Наши подразделения готовятся не только к окопной войне, но и к наступательным действиям – к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям. Путин никогда не отдаст нам Донбасс добровольно по Минским соглашениям, к сожалению. Только вынужденно – если сложится экономическая и геополитическая ситуация», – сказал Алексей Неижпапа.

«Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», – резюмировал командующий ВМСУ.