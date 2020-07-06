Раньше многие брезговали: В соцсети показали количество отдыхающих на «Донецком море» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке стоит жара, и люди выбираются на отдых на водоемы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, «Донецкое море», которое никогда не пользовалось особой популярностью, сегодня переживает наплыв отдыхающих. На пляже – яблоку негде упасть.
«Никогда там еще столько народу не видел... Ведь раньше многие брезговали наличием близкого к этому водоему кладбища... Но с русским миром становишься менее притязательным», – написал автор поста, опубликовавший фото.
Многие дончане подтверждают, что именно из-за близости кладбища никто, кроме рыбаков, не отдыхал на водоеме.
«Помню страшные истории про подмытые гробы в воде… Вау, помню, там, кроме рыбаков, вообще никого не было раньше… Там вода никогда не соответствовала санитарным требованиям. Но кого это сейчас волнует», – пишут люди.
Напомним, ранее дончанин продемонстрировал Донецкое море, где велись работы по облагораживанию.