Раньше многие брезговали: В соцсети показали количество отдыхающих на «Донецком море» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке стоит жара, и люди выбираются на отдых на водоемы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, «Донецкое море», которое никогда не пользовалось особой популярностью, сегодня переживает наплыв отдыхающих. На пляже – яблоку негде упасть.

«Никогда там еще столько народу не видел... Ведь раньше многие брезговали наличием близкого к этому водоему кладбища... Но с русским миром становишься менее притязательным», – написал автор поста, опубликовавший фото.

Многие дончане подтверждают, что именно из-за близости кладбища никто, кроме рыбаков, не отдыхал на водоеме.

«Помню страшные истории про подмытые гробы в воде… Вау, помню, там, кроме рыбаков, вообще никого не было раньше… Там вода никогда не соответствовала санитарным требованиям. Но кого это сейчас волнует», – пишут люди.

Напомним, ранее дончанин продемонстрировал Донецкое море, где велись работы по облагораживанию.