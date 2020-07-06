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В «ДНР» сообщили, когда откроют КПП в Еленовке и куда отправят прибывших

06.07.20 15:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» 7 июля откроют КПП в Еленовке на въезд. Об этом сообщил сотрудник «штаба», формирующего списки на проезд, Сергей Кондрыкинский.

7 июля через КПП в Еленовке будет разрешен въезд людям, которые предварительно подали заявку на проезд. Все въехавшие будут отправлены на обсервацию в больнице Донецка.

Как уверяют в «ДНР», есть «масса историй, которые не разглашаются», когда якобы с подконтрольной территории приезжали больные коронавирусом. Поэтому все прибывшие отправляются не на самоизоляцию, а на обсервацию.

На местных интернет-ресурсах сегодня, 6 июля, опубликовано заявление «штаба», в котором указано время работы КПП в Еленовке, а также что необходимо для пересечения КПП.

Отмечается, что 7 июля КПП «Еленовка» будет осуществлять пропуск с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Сообщается, что для въезда в «ДНР» необходимо разрешение «штаба». Для выезда – регистрацию (прописку) на территории Украины, в том числе на подконтрольной украинским властям части Донетчины.

«Все лица, прибывшие в республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной», – уверяют в «республике».

Напомним, ранее о возможном открытии линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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