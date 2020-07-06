Хомчак опроверг заявления о сокращении армии

Информация о якобы сокращении численности Вооруженных сил Украины является манипулятивной и недостоверной. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью АрміяІnform.

«Кое-кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска является манипулятивной и неправдивой», – сказал Хомчак.

Главнокомандующий пояснил, что сейчас штатная численность армии значительно превышает 250 тыс. человек, которые определены Законом Украины «О численности Вооруженных сил Украины». Это затрудняет проведение слаживания подразделений и эффективное использование финансовые ресурсов, выделенных на армию.

«Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге, – авт.) и имеющейся численностью личного состава (определена Законом Украины «О численности ВС Украины», 250 тыс. человек), не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие способностей Вооруженных Сил Украины. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью. Точка», – сказал Хомчак.