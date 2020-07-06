Готовы заниматься восстановлением: Глава Донецкой ОГА рассказал о полуразрушенном Славкурорте

На сегодня уникальная здравница «Славянский курорт», расположенная в Славянске (Донецкая обл.), находится в непригодном для эксплуатации состоянии. В вопросе ее восстановления облгосадминистрация рассчитывает на поддержку государства. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на пресс-конференции, посвященной году своей работы, передают «Донецкие новости».

Он отметил, что вопрос восстановления функционирования Славкурорта поднимают и организации людей с инвалидностью, и местные жители.

«Известно, что здравниц такого уровня и профиля в государстве было всего две. Одна – в Саках, в АР Крым, которая находится сейчас на оккупированной территории. И вторая – это Славянский курорт, который практически не функционирует. Он в большинстве своем находится в непригодном состоянии. Часть зданий разрушена», – сообщил Кириленко.

По словам главы Донетчины, облгосадминистрация готова заниматься его восстановлением, но не без поддержки государства, потому что это потребует значительных денежных вложений.

«Без поддержки государственной – президента, правительства – это будет сделать крайне сложно», – резюмировал Павел Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Славянске начали распродавать имущество здравницы «Славянский курорт», в состав которого входит 5 санаториев. Из-за карантина санатории пока не работают.

Напомним, что во время событий 2014 года Славянский курорт перестал принимать отдыхающих, а после освобождения Славянска в июле того же года в корпусах здравниц были расквартированы украинские военные. Военные окончательно выехали с территории курорта лишь в декабре 2019 года.