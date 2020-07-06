Ситуация с COVID-19 стабилизируется: В Офисе президента сообщили хорошие новости

Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется. Об этом сегодня, 6 июля, президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Офиса президента.

Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент заболевших медработников. Сейчас он составляет 6%.

Президент поинтересовался соблюдением карантинных мероприятий в общественных местах.

«Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти заболевшими болезнью, от которой пока нет вакцины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города – Харьков и Львов – четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

Министерство внутренних дел возьмется за более тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.