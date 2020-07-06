Путин будет тянуть время: Экс-глава МИД о дальнейших переговорах по Донбассу

В дальнейших переговорах в Нормандском формате Россия будет затягивать время, чтобы договориться с «коллективным Западом». Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает «Украина 24».

Он прокомментировал результаты встречи в Нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников, которая состоялась в Берлине 3 июля.

«Не получила (украинская делегация результатов в Берлине – ред.), потому что сейчас всем выгодно играть на то, чтобы тянуть время. Путину выгодно, поскольку он будет договариваться не только с нами, но и с коллективным Западом. Сейчас он смотрит на то, каким образом Европейский Союз будет выходить из карантина, насколько сохранится солидарность и политическая воля, это очень важно», – считает Климкин.

По его мнению, еще более важен результат будущих президентских выборов в США.

«От этого будет зависеть принципиально – какие санкции будут, давление, взаимодействие с ЕС. Эти вопросы важны и для Украины», – сказал он.

Климкин рассказал, каким видит развитие событий в ближайшее время.

«То, что нужно делать на двух ключевых направлениях, – это остановка огня и развитие гуманитарных контактов, – будет сейчас блокироваться, потому что им выгодно поднимать ставки, и любой вариант, который выглядит как условно компромиссный, имеет значение с точки зрения внутренней политики. Потому что Путину после всех этих сложных вещей: голосования за Конституцию, неудачного менеджмента коронавируса, падения цен на нефть и газ – невыгодно выглядеть плохим лидером. Ультиматум России к Украине (об изменениях в Конституцию Украины – ред.) выглядит смешно, он направлен прежде всего на внутреннюю аудиторию и на накачивание ситуации», – отметил бывший глава МИД.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата, которая продолжалась 11 часов. В Офисе президента Украины сообщили, что участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине.