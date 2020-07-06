На Донетчину доставили гуманитарную помощь от Латвии и Польши

Сегодня, 6 июля, в Николаевке (Донецкая обл.) состоялась передача гуманитарной помощи от Латвийской Республики и Республики Польша для гражданского населения Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Всего в Донецкую область прибыли 4 грузовика с гуманитарной помощью, в которую вошли медицинское оборудование и расходники, а также одежда для гражданского населения, страдающего от развязанного РФ вооруженного конфликта. Часть груза получила Николаевка (Славянская центральная районная больница), еще часть будет доставлена Марьинке и Попасной, что на Луганщине», – говорится в сообщении.

Больница в Николаевке получила два аппарата искусственной вентиляции легких, многофункциональные кровати, несколько тонн дезинфицирующих растворов, защитные экраны для врачей и одноразовые медицинские костюмы. Кроме того, больница получила лапароскопические стойки и оборудование для малоинвазивной хирургии.

В передаче помощи приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Украине Каймо Кууск и чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин.

«Я от себя лично и от областной администрации, от местного населения Донецкой области, от военнослужащих выражаю вам искреннюю благодарность за такое восприятие, за ту помощь, которую вы оказываете. Вы не остаетесь в стороне, начиная с 2014 года. Это для нас большая поддержка в сложной ситуации, в условиях войны мы не остаемся одни, и об этом свидетельствует эта помощь», – сказал председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.