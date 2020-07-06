В «ДНР» рассказали, как формируется очередь на въезд в «республику»

Последовательность списка на въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории формируется исходя из причин поездки человека. Первыми линию разграничения будут пересекать лица со срочными жизненными обстоятельствами. Об этом сообщил сотрудник штаба «Здоровое движение», формирующего списки на проезд, Сергей Кондрыкинский.

«Мы собираем через электронную почту пакет документов, рассматриваем их. Создаем единый список для въезда в республику. Потом мы обзваниваем тех, кто вошел в список, чтобы узнать, будут ли люди пересекать линию разграничения в ближайшем гуманитарном коридоре. И иногда нам говорят, что в этот раз нам поехать не получается, просят перенести. Например, очень много онкобольных, и ему тяжело перемещаться в такую жару. Такие люди просят перенести и будут перемещаться позже, когда будет благоприятная погода», – пояснил Кондрыкинский.

Он отметил, что очередность списка формируется исходя из причин, по которым человек въезжает в «ДНР». «Есть "срочники", чьи документы сразу передаются в администрацию главы ДНР. Например, если у человека кто-то ушел из жизни. И похороны – это не то обстоятельство, которое можно рассматривать неделями. Здесь оперативно им идут на встречу, чтобы у человека была возможность переместиться в максимально короткие сроки. Также есть вещи, связанные с болезнью и со здоровьем. Или человек застревает в "буферной" зоне. Такие заявления рассматриваются на ближайшем заседании штаба, а потом передаются в администрацию главы», – продолжил представитель штаба.

Самая распространенная ошибка – предоставление неполного пакета документов. Такие заявления рассматриваются, но дорабатываются. «Этот пакет приходится дорабатывать, на это нужно время. Ежедневно мы получаем тысячи заявлений на электронную почту, и оперативно ответить на каждое письмо невозможно. Но как только есть время, наши сотрудники отвечают, какого документа не хватает и какой необходимо приложить. Поэтому просьба прикреплять все документы с заявлением в одном письме. То есть если вы в заявлении указываете ту или иную причину, вам необходимо документально ее подтвердить», – акцентировал Кондрыкинский.

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, осуществляется исключительно по разрешающим спискам. Данные списки составляет «республиканский» межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а заявления принимают как оперативный штаб, так и штаб «Здоровое движение».

Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.

Напомним, что «ДНР» откроет КПП «Еленовка» на один день 7 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube