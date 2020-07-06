На Луганщине выявили 7 запрещенных фугасных мин (Фото)

В прифронтовой зоне в Попаснянском районе Луганской области правоохранители выявили запрещенные противопехотные мины. Таким образом задокументирован очередной факт поставки РФ вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Установлено, что 3 июля 2020 года в ходе проведения инженерной разведки в окрестностях прифронтового населенного пункта Золотое-4 Попаснянского района обнаружено 7 противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2. По информации специалистов, эти средства поражения установлены противником зимой 2020 года», – говорится в сообщении.

Как отмечается, мины модели ПМН-2 производятся на территории РФ.

«Это вооружение в соответствии с конструктивными характеристиками не имеет механизма самоликвидации, а потому его использование запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией 1997 года. По данным следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований РФ в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины», – подчеркивают в прокуратуре Луганщины.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).