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Введение в минский формат вопроса Крыма заблокирует переговоры по Донбассу, – Кулеба

06.07.20 16:39
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото: rbc.ua

Вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от «минских переговоров» по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Радио Свобода».

«Сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма, действительно, – блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. И я вас уверяю, что мы на всех уровнях – и в МИД, и в Офисе президента постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных», – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас Украина «возродила активную тему Крыма в международных переговорах».

«И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем к следующим шагам», – добавил глава МИД.

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