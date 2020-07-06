В «ДНР» сообщили, что нужно писать в заявлении на въезд в «республику»

В заявлении для попадания в разрешительный список на въезд в «ДНР» можно указать несколько жизненно важных причин для пересечения линии разграничения. Чем больше – тем лучше. Но каждую нужно будет документально подтвердить.

Ольга проживает в неподконтрольной украинской власти Макеевке. Ее муж Евгений с начала карантина находится в подконтрольной украинской власти Авдеевке.

«Евгений там уже 4 месяца, уехал еще в начале марта на работу. Работа должна была длится 10 дней, максимум 2 недели. Он заказ выполнил. Потом закрылись блокпосты и обратно он приехать не смог. Очень хочет вернуться, мы – я и трое детей – его ждем. Прописка у него в ДНР, поэтому, думаю, пропустят», – рассказала женщина.

Ольга рассказала, что в Авдеевке родственников у них нет, поэтому все эти 4 месяца мужчина арендует дом. «Их поехало в Авдеевку 5 человек. Все они – жители республики, вместе работают, и сейчас там вместе снимают дом», – продолжила она.

Чтобы муж мог вернуться домой, он должен попасть в разрешительные списки на въезд в «республику». Ольга подала заявление и документы мужа через штаб «Здоровое движение», расположенный в Донецке, ул. Университетская, 19.

«Через Россию из Украины он тоже не может приехать, т.к. у него нет загранпаспорта. Поэтому нам нужно только ждать открытия линии разграничения», – уточнила Ольга.

«Для того, чтобы Евгений попал в разрешающие списки, к заявлению нужно приложить подтверждающие документы о наличие гуманитарных жизненных обстоятельств. То есть вам нужно подтвердить, что он находится в Авдеевке не по своим делам, а по работе – можно предоставить копию трудового договора, справку с работы и пр. В заявлении можно указать несколько вынуждающих жизненных обстоятельств. В данном случае, основной причиной будет жизненное обстоятельство – воссоединение с семьей. Поэтому лучше в заявлении указать, что у вас есть несовершеннолетние дети, и приложить их свидетельства о рождении. И это будет подтверждением иной более уважительной причины – забота и воспитание несовершеннолетних детей», – пояснил Ольге оператор штаба «Здоровое движение».

Он также помог Ольге составить заявление. В нем гражданин обязан указать Ф.И.О., адрес проживания (регистрации), уважительные причины перемещения через линию разграничения (болезнь или смерть близкого родственника, поступление в образовательные учреждения и иное). Обращение должно сопровождаться копиями документов, подтверждающих изложенную информацию.

«Ваш пакет документов рассмотрит межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом. И мы позвоним вам или Евгению, чтобы сообщить, что он попал в разрешающий список. Потом список будет согласован с украинской стороны, будут назначена дата пересечения, и муж сможет вернуться домой», – резюмировал оператор.

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, осуществляется исключительно по разрешающим спискам. Данные списки составляет «республиканский» межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а заявления принимают как оперативный штаб, так и штаб «Здоровое движение».

Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.

Напомним, что «ДНР» откроет КПП «Еленовка» на один день 7 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube