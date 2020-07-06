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Снимаю во время пробежки: Фотограф показал Мариуполь (Фото)

06.07.20 17:09

Фотограф Евгений Сосновский в Мариуполе трижды в неделю совершает пробежку от своего дома к морю, попутно запечатлевая утреннюю жизнь города, передает «MRPL.city»

Все снимки делает на телефон во время утренних пробежек. Сейчас на Facebook-странице Евгения уже три альбома с «эскизными» сериями.

«Сейчас, пока жара, не получается бегать. Когда жара спадет, продолжу пополнять "июльские эскизы". Ранее у меня вышли три альбома – с июньскими, майскими и апрельскими фотографиями. В общем, как карантин начался, решил делать такие подборки», – рассказал Евгений Сосновский.

На фотографиях можно полюбоваться мариупольской архитектурой и природой, а также котами, которые обитают на улицах города. И, конечно, морским побережьем.

Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com
Фото Евгения Сосновского. / Фото: facebook.com

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