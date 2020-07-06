Обвиняют в шпионаже: В России арестовали бывшего украинского футболиста

В России осенью 2019 года задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Сейчас его обвиняют в «шпионаже в пользу Украины» и продлили арест до 24 сентября, передает российский «ТАСС».

«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», – сообщил собеседник агентства.

Установлено, что арестованный Василий Василенко, 1967 года рождения, является гражданином Украины. С 1992 по 2001 год он играл на позиции защитника в командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).

Василий Василенко / Фото из открытых источников

Как сообщается, он был арестован в Москве в октябре 2019 года, его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж.

«Об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Следствие ведет УФСБ по Москве», – отмечает издание.

В Мещанском суде Москвы уточнили, что 19 июня срок ареста постановлением районного суда Василенко был продлен до 24 сентября. Детали уголовного дела содержат гриф «секретно». Согласно санкции статьи о шпионаже УК РФ, украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.