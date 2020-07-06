В «ДНР» на Азовском море всего 500 мест отдыха

В «ДНР» на всем Азовском побережье в распоряжении отдыхающих всего 500 пансионатов, кемпингов и гостевых домов. Отдых доступен только в поселке Седово и селе Безыменном. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил глава «администрации» Новоазовского района Олег Моргун.

«На сегодняшний день всего зарегистрировано порядка 500 физических лиц-предпринимателей в Седово и Безыменном, которые могут принять отдыхающих. В это число входят кемпинги, пансионаты, базы отдыха, а также жители, сдающие комнаты в частном секторе», – цитируют Моргуна местные интернет-ресурсы.

Отдых на Азовском побережье доступен с 1 июля, менее чем за одну неделю сюда приехали свыше 7 тыс. человек. Подавляющее большинство – из «ДНР», но есть также жители России и из «ЛНР».

Напомним, что с 27 апреля в «ДНР» запретили въезд в Новоазовский район тем, кто не имеет там прописки. На въезде в район стоит блокпост. С 1 июля въезд в Седово и Безыменное разрешен тем, кто забронировал и оплатил места в местных пансионатах. Для этого необходимо подать документы. В конце июня пляжи в Седово были пустые. Чтобы покрыть недостачу в июле местные пансионаты «взвинтили» цены. При этом в Седово доступны лишь 3 пляжа. На июль – сентябрь здесь на 1 час сократили действие комендантского часа – с 00:00 до 04:00.