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В «ЛНР»: За минувшие выходные выгорело около 100 га пшеницы

06.07.20 17:54

За выходные 4-5 июля в «ЛНР» произошло несколько масштабных пожаров, сгорело около 100 га сельхозугодий, засеянных пшеницей. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

Как сообщается, 5 июля в селе Пионерское Краснодонского района выгорело поле пшеницы площадью 96 га, причины возгорания устанавливаются.

Днем ранее в Славяносербском районе произошел пожар на одном из фермерских полей, огнем был уничтожен 1 га пшеницы, кроме того, сгорело 28 га сухой травы.

«Предварительная причины загорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», – говорится в сообщении.

В тот же день и в том же районе в селе Весняном сгорело 50 кв. м пшеницы и 0,013 га лесополосы. Причину пожара еще не выяснили.

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