Чем отличаются от Киева: Почти половина домов Мариуполя – в ОСМД

За 4 года в Мариуполе капитальные ремонты прошли в половине объединений совладельцев многоквартирных домов (JCVL). Об этом сообщил начальник управления по вопросам развития и поддержки ОСМД Сергей Марчук, передает «MRPL.city».

На данный момент в Мариуполе зарегистрировано 863 ОСМД, что составляет почти 45% от всего жилого фонда Мариуполя. В этом году ожидается появление еще 120-150 ОСМД.

«Создавать ОСМД можно было с 2000-х годов. Однако еще 4 года назад в городе было всего 72 таких объединений. Только после того, как заработала "Программа поддержки ОСМД" мариупольцы получили мотивацию создавать свои объединения», – отметил Сергей Марчук.

«Программа поддержки ОСМД 2016-2021» была утверждена депутатами Мариупольского горсовета. Согласно ей, все новые ОСМД получают в подарок от города бесплатный капитальный ремонт одного конструктива на выбор. Второй конструктив жильцы могут отремонтировать по условию софинансирования.

«Жители сами выбирают, что они хотят отремонтировать – кровлю, отопление, электрику. Кроме того, жители могут принять участие в двух мини-проектах. К этому еще добавляется "Уютный двор" – подарок от города. "Уютный двор" – это полное обновление придомовой территории: устанавливаются детские и спортивные площадки, меняется асфальт и тротуары, модернизируются инженерные сети, приводятся в порядок зеленые насаждения», – добавил сообщил начальник управления по вопросам развития и поддержки ОСМД.

В рамках программы в Мариуполе провели уже 421 капитальный ремонт в ОСМД. За 4 года был обустроен 251 «Уютный двор». В этом году планируется создать еще 133 «Уютных двора».

«За 30 лет существования дома, к примеру, ЖЭК никогда не проводил капитальные ремонты. И теперь можем сравнить: за 4 года капитальный ремонт получило 421 ОСМД», – подчеркнул Марчук.

Помимо городских программ поддержки ОСМД, действуют также и государственные. Одна из них – «Теплые кредиты». Программа позволяет провести термомодернизацию. Как отметил Марчук, благодаря энергоэффективным мероприятиям расходы на отопление можно снизить на 20%.

«Город активно помогает ОСМД в "Теплых кредитах". Жильцам остается оплатить только 10% от общей суммы. Всю остальные расходы берет на себя государство и город», – объяснил начальник управления по вопросам развития и поддержки ОСМД.

По его словам, главное отличие Мариуполя от Киева и других больших городов в процессе создания ОСМД – в приморском городе объединения появляются на базе старого жилого фонда, который требует ремонтов. В то время как в Киеве, например, большинство новых ОСМД создаются при строительстве современных домов и жилых комплексов.