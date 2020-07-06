На Луганщине пограничники выявили трех нарушителей самоизоляции

За прошедшие сутки в Луганской области пограничники из состава Операции Объединенных сил обнаружили троих нарушителей правил самоизоляции. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» при осуществлении контрольных операций пограничники выявили двух человек, нарушивших правила самоизоляции.

«Установлено, что женщина 22 июня проследовала на контролируемую территорию Украины и не добыла на изоляции только один день. А мужчина, который 30 июня через пункт пропуска "Меловое" заехал на территорию Украины, уже на 6-й день пытался проследовать на временно оккупированную территорию Луганщины», – говорится в сообщении.

В пункте пропуска «Меловое» еще один мужчина вообще отказался выполнять карантинные обязательства и не самоизолировался ни на один день.

«В воскресенье, проследовав с неподконтрольной территории Украины через КПВВ "Марьинка", украинец сразу же направился в пункт пропуска "Меловое" для выезда в Российскую Федерацию», – отмечают в ГПСУ.

По данным фактам пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции.

В Госпогранслужбе напоминают, что все лица, прибывающие с временно неподконтрольной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Дій вдома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

Не подлежат самоизоляции в связи с пересечением КПВВ только определенные категории граждан.

Уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде с временно неподконтрольных Украине территорий лицу, которое не дало согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома».