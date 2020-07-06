Внезапно: Под Мариуполем скончался подполковник «Азова»

5 июля внезапно ушел из жизни боец полка «Азов» 52-летний подполковник Олег Крашаниця (позывной «Термит»). Об этом сообщается пресс-служба полка, который дислоцируется под Мариуполем на базе в Юрьевке.

«Он был очень опытным специалистом по минно-подрывному делу, на счету которого – километры разминированной территорий и бесчисленное количество спасенных жизней наших бойцов и гражданских людей… Во время боевых выездов Термит проявлял высокий профессионализм и компетентность, неоднократно помогал жителям прифронтовых территорий, разминировал "серую зону"», – рассказали в полку.

Подполковник Олег Крашаниця в полку «Азов» занимал должность офицера по инженерному обеспечению, также занимался инструкторской деятельностью.

Крашаниця был родом из Павлограда Днепропетровской области, проживал в Белой Церкви. В ряды полка «Азов» Термит присоединился в начале 2015 года.