Стреляли, но не понимали куда: Муженко рассказал, как силы АТО пытались остановить НВФ «ДНР» под Славянском

Силы АТО 5 июля 2014 года на момент выезда из Славянска войск «ДНР» не смогли перекрыть все пути их отступления. Об этом рассказал Виктор Муженко, который возглавлял Генеральный штаб ВСУ в 2014-2019 годах, передает «Радио Свобода».

«Была действительно информация, что в ночь с 4 на 5 в [Славянске] в районе улицы Аэродромной формируется некая группировка. Какое-то количество людей. Что за люди, какая там техника была – неизвестно. Ну, и это в условиях городской застройки. Там же дома местных жителей. Могли нанести серьезный урон местному населению. И открыли огонь только тогда, когда уже пошла информация, что началось движение. Это было где-то около 12 часов ночи и мы практически всю ночь там проводили огневое сопровождение – то есть, обстреливали, но не понимали куда. Стреляли по площадям. Потому что у нас не было реальных целей, не было реальных координат», – рассказал Муженко.

Неконтролируемой, по его словам, оставалась территория шириной от 8 до 12 км между трассами из Славянска в Краматорск и Бахмут.

«У нас не было столько сил и средств. Общее число – около 2 тысяч, из них половина на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, они были уже вымотаны, им нужен был определенный отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли бы заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось и как раз это использовали боевики», – отметил Муженко.

В ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировки «ДНР», захватившие Славянск, смогли выйти из окружения. Сначала колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

5 июля 2014 года силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском. На тот момент незаконные вооруженные формирования оставили эти населенные пункты.