Напал с ножом, убегал через болото: На Донетчине поймали разбойника (Фото)

Ранее судимого жителя Дружковки (Донецкая обл.), который с ножом напал на девушку, правоохранители после погони поймали в болоте под Славянском. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

30 июня в Дружковское отделение полиции обратилась 22-летняя местная жительница, которая сообщила, что на нее напал незнакомец и забрал 250 грн.

«Потерпевшая рассказала, что около 16:00 она обратила внимание, что за ней определенное время идет мужчина. Неожиданно он догнал ее и, схватив за волосы, затащил в кусты на территорию заброшенного детского сада. Девушка пыталась позвать на помощь, но нападающий сказал, что зарежет ее и требовал деньги. Она отдала все, что было, и чтобы освободиться, ударила злоумышленника ногой в живот и убежала», – рассказали в полиции о подробностях нападения.

Сотрудники криминальной полиции Краматорска и Дружковки установили приметы разбойника и круг его общения. Под подозрение попал ранее судимый житель Дружковки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали беглеца в Славянском районе после погони по болоту.

Мужчина задержан за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Досудебное расследование продолжается.