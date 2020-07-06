Украинские пограничники готовы 7 июля пропускать людей через КПВВ «Новотроицкое»

У украинских пограничников нет никакой информации о планах «ДНР» восстановить пропуск людей через контрольный пункт пропуска в районе Новотроицкого. Однако если со стороны незаконных вооруженных формирований возобновится пропуск граждан, то пограничники будут готовы к оформлению и пропуску людей. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».

«Могу отметить, что КПВВ "Новотроицкое" на подконтрольной украинской власти территории решением командующего Операции Объединенных сил функционирует. Поэтому если люди начнут прибывать на этом направлении, то пограничники готовы к оформлению граждан в соответствии с законодательством», – сказал Демченко.

Он отметил, что сейчас украинские пограничники готовы к пропуску людей через три КПВВ: «Маринка», «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Незаконные вооруженные формирования пускают людей только через КПВВ «Станица Луганская», блокируя пересечение линии разграничения через другие два пункта.

«На направлении "Марьинки" и "Новотроицкого" такой пропуск пока не осуществляется представителями незаконных вооруженных формирований. В то же время, на прошлой неделе был один день, когда боевики осуществили пропуск значительного количества граждан, предварительно перед этим составив списки, кто хотел пересечь линию разграничения. После этого пропуск там не осуществлялся», – добавил представитель ГПСУ.

При этом в Госпогранслужбе пояснили, что возобновление работы КПВВ находится в компетенции руководства ООС.

«Есть еще три КПВВ. Но Государственная пограничная служба не принимает решение. Если командование ООС примет решение об открытии другого пункта пропуска, соответственно пограничники будут готовы пропускать», – пояснили в ГПСУ.

Напомним, в «ДНР» заявили, что 7 июля откроют КПП в Еленовке на въезд для тех людей, которые предварительно подали заявку на проезд. Все въехавшие будут отправлены на обсервацию в больнице Донецка. Для въезда в «ДНР» необходимо разрешение «штаба». Для выезда – регистрация (прописка) на территории Украины, в том числе на подконтрольной украинским властям части Донетчины.

Как сообщалось ранее, въезд в «ДНР» с подконтрольной Украине территории, осуществляется исключительно по разрешающим спискам. Данные списки составляет «республиканский» межведомственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а заявления принимают как оперативный штаб, так и штаб «Здоровое движение».

Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.