Часы из белого золота: В «ДНР» рассказали, сколько получает руководитель «правительства»

«Вице-премьер правительства ДНР» Владимир Пашков который фактически руководит «правительством», получает в месяц сумму в эквиваленте 100 тыс. евро, или порядка 8 млн руб. Об этом на своем телеграм-канале рассказал житель Донецка, публикующийся под ником «Донецкий абориген».

Его привлекли наручные часы Пашков – из белого золота Patek Philippe Grand Complications. Дончанин уточняет, что серию модели определить не удалось, в виду эксклюзивности модели. Однако по мнению специалистов-часовщиков модель оценивается в $240 000.

«Турбийон тянет не меньше чем на +$50 000, вечный календарь такого типа это еще где-то +$70 000, хронограф +$40 000. Плюс понты за Patek на 1,5 раза увеличивают цену», – сказал часовщик.

«Донецкий абриген» напоминает, что в прямой ответственности Пашкова находятся: «минпром», «минтранс», «минстрой», «минсвязь», «минэкономразвития». При этом в «ДНР» «чиновники» не публикуют свои декларации о доходах, поэтому трудно определить период, когда были куплены часы:

Пашков является «вице-премьером ДНР» с апреля 2019 года;

до этого в 2014 – 2019 гг. был топ-менеджером в компании ЗАО «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко – компания, которая управляла всей экономикой «Л-ДНР»;

2008 – 2014 гг. – заместитель губернатора Иркутской области России.

«Известен он на Донбассе как директор Курченсковского ВТС, и до прихода во власть Пушилина являлся правой рукой и представителем Курченко по Донбассу. Именно он обеспечивал выкачивание средств и ресурсов с территории, занимался захватом активов и построением схем ухода от налогов и монополизации ВТС экономических потоков республик под Курченко. В его бытность на запуск Юзовского метзавода (отжатого у российской корпорации "Мечел" металлургического завода) под его гарантии местные бизнесмены прокредитовали ВТС сырьем на 400 миллионов рублей – деньги никому Пашков и Курченко не вернули, потом запускали еще несколько раз и всегда просто вывозили металл без расчета и создания оборотных средств заводу», – пояснил дончанин.

По его информации, Пашков и сейчас продолжает находиться на заплате у Курченко. «На сегодня в Башне "Москва Сити" он ежемесячно получает сумму в эквиваленте 100 тыс. евро, или порядка 8 миллионов рублей», – уточнил блогер.

«Настоящий же вред республике он начал наносить, вступив в финансовый сговор с Пушилиным — войдя в состав правительства. Его "команды" промышленности о запрете блокировки ВТС за отсутствия расчетов с государственными предприятиями позволили Курченко безнаказанно вывести за пределы Донбасса – порядка сотни миллиардов рублей. Запрет остановки и команды работать в долг шахтам, заводам и железной дороге создали тот самый веер блокировок банкротств и многомесячных долгов госпредприятий по зарплатам», – пишет «Донецкий абориген».

С угасанием структуры «ВТС» Пашков взялся за реализацию ряда личных проектов. Так с ним аффилирована частная компания ООО «ПикЦемент» (рег. Южная Осетия), в ее состав переданы:

Амвросиевский цементный комбинат («HeidelbergCement») стоимость активов 6 млрд руб.;

Докучаевский флюсодоломитный комбинат «Промцемент»;

рудоуправление «Комсомольское»;

другие объекты по производству ЖБИ и других строительных материалов.

«Получив административный контроль над правительством начал свой проект "бетонных дорог из мусора", создал частную структуру по освоению всех дотаций из Российской Федерации. Отстаивание интересов которой порождает десятки конфликтов с подчиненным сектором правительства. На данный момент Пашков гнет через колено министерство промышленности ДНР, которое должно выйти на Москву с инициативой о выделении частной компании 531 миллиона рублей просто так, "на развитие" и "безвозмездно"», – считает блогер.