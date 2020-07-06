100-летний павильон с элементами готики: На Донетчине появится новая туристическая локация

В Донецкой области планируют создать новую туристическую локацию – на базе старинной постройки на территории поселка Ивановское Бахмутской объединенной территориальной громады. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Управление культуры и туризма Донецкой ОГА выразило готовность оказать консультативную и практическую помощь по поводу возможного создания нового туристического объекта.

«Сейчас работа ведется на местном уровне. В планах местных властей поднять архивные записи, чтобы исследовать происхождение и историю старого здания "Барской купальни" в Ивановском, а впоследствии – разработать план мероприятий по расчистке этой территории и дальнейших действий для создания новой туристической отметки на карте ОТГ», – говорится в сообщении.

По словам заведующего кафедрой градостроительства Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Алексея Губанова, этот объект может стать памятником, так как имеет отчетливые признаки архитектурной стилистики (готическая и неоготическая стилистика, связанная с классической стилистикой).

«Это инженерное сооружение – насосный пункт или перекачивающая станция водоснабжающего узла, я так думаю, для перекачки воды в Бахмут. Относится к началу ХХ века, примерно к 1910-1916 годам. Промышленные сооружения тоже "одевали" в исторические формы. В нашем регионе это редкость, их сохранилось немного», – отметил Алексей Губанов.

Его вывод подтверждает научный сотрудник, искусствовед Бахмутского краеведческого музея Евгения Дьяконова: «Сооружение павильона для водозабора является памятником истории и архитектуры, который можно датировать 1910-ми годами. Модерн с элементами готики. Сооружения промышленного и технического назначения имели в тот период характерные признаки стиля модерн».

Работники музея продолжают консультации по поводу данного объекта с другими узкими специалистами.

Напомним, в поселке Ивановское Бахмутской ОТГ (Донецкая обл.) обнаружили новый объект культурного наследия, которому, по предварительным оценкам, более 100 лет. Сооружение изображено на гербе поселка, связано с водой и может стать еще одной туристической жемчужиной громады. 70-летняя жительница Ивановского Таиса Калач рассказала, что знает это сооружение как часть бывшего барского имения.