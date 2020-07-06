Линия сумасшедше заминирована: Почему Россия не будет наступать на Донбассе

Несмотря на скопление техники и серьезный численный состав войск, Россия не будет наступать на Донбассе. Такое мнение высказал волонтер благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук, «Радио Свобода».

Он считает наступление РФ с Крыма в сторону Херсонской области более чем утопическим «Непосредственно на востоке, на линии разграничения обострения не наблюдается. Мы видим информационный хайп вокруг темы скопления войск вдоль восточной границы Украины, активизации боевых подразделений в Крыму. Это связанно с очередным этапом учений "Кавказ-2020". Аналогичная ситуация была в 2016 году, когда проводился "Кавказ-2016": тогда были опасения, что Россия пойдет в наступление. Но пока что я предпосылок к тому, что они пойдут с Крымского полуострова на территорию Херсонской области, не вижу», – отмечает Рымарук.

Отмечается сосредоточение достаточно большой группировки войск и на востоке – 87 тысяч российских военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем и т. д.

Но линия разграничения на Донбассе «сумасшедше заминирована», поэтому вряд ли войска РФ решатся ее штурмовать. «Уже 6-й год идет война: линия разграничения довольно таки кривая с очень большим перепадом высот. Она устоялась, велись ожесточенные бои за господствующие высоты. Линия разграничения просто сумасшедше заминирована, мы это видим в большом количестве предоставленных отчетов международных организаций. Эту территорию придется годами, десятилетиями разминировать. Я не думаю, что они рискнут пойти на востоке», – продолжил эксперт.

С точки зрения военной тактики, для россиян самый выгодный участок на Донбассе – направление от Донецка до Мелитополя. «Это степь, минимальное количество населенных пунктов с небольшой плотностью гражданского населения. Если мы отбросим Мариуполь, Волноваху – дальше идет просто степь. Здесь они, конечно, могут предпринять попытки. Но, с моей точки зрения, Вооруженные силы Украины к этому более чем готовы», – говорит Рымарук.

Если теоретически рассматривать возможность дальнейшего вторжения, то предпосылки могут быть любые. «Если ты хочешь наступать на противника, твои силы должны превосходить его в 5-7 раз – то Россия на данный момент уже это имеет. Это сигнал номер один. Второе – мобилизация резервистов, которая объявлена на сегодняшний день в России. Это не призыв, а именно мобилизация резервистов. В Украине она тоже проходит раз в год. То есть мы видим два сигнала. Третьим сигналом для нас будет само движение. Они готовы его начать, и этого количества личного состава им хватит, чтобы продержаться первые две недели ведения активных боевых действий. Но и в ВСУ готовы реагировать на любые шаги оккупационных войск», – заключил волонтер.