Вредны постоянные заявления, что завтра Россия нападет, – военный эксперт

Регулярные заявления украинских политиков и экспертов, что завтра Россия нападет, вредят украинской безопасности. Такое мнение высказал российский военный обозреватель Александр Гольц, «Радио Свобода».

«Хочу подчеркнуть одну вещь. Нет сомнений, что Украина является жертвой агрессии, симпатии, и мои в том числе, на стороне Украины. Но это не дает индульгенции украинским официальным лицам на совершение глупостей. На мой взгляд, регулярные заявления, что завтра Россия нападет, вредят украинской безопасности. Это – классическая толстовская история про мальчика и волков», – считает он.

«Действительно Украина живет под дамокловым мечом, действительно серьезные люди в Украине должны готовить планы, что делать в случае военного нападения со стороны России, но уж точно эти планы не должны включать в себя постоянных заявлений о том, что нападут завтра. Это надоедает тем, к кому эти заявления обращены», – проложил он.

Гольц акцентирует, что собранные в районе Украины российские дивизии – не полного состава, привести их в боевую готовность в течении нескольких дней – задача довольно неординарная, непростая.

Он считает, что в данной ситуации Украине надо всерьез заниматься военной реформой. «Не могу сказать, что я большой специалист по украинской армии, но то, что я читаю, говорит о том, что военная реформа в Украине практически захлебнулась, ее нет. Надо заниматься перевооружением, готовиться всерьез. Но опять-таки: ничто это не предполагает вот этих заявлений, выплевываемых в пустой воздух», – резюмировал Гольц.