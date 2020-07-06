На градуснике +50: На Луганщине горит сосновый лес (Фото)

Сегодня, 6 июля, неподалеку поселков Боброво и Осколоновка Северодонецкого горсовета вспыхнул пожар в сосновом лесу. Огонь пытаются потушить, но есть опасность распространения огня на поселки. Об этом сообщила депутат Северодонецкого горсовета Лариса Летючая в Facebook.

«На градуснике +50. Горит сосновый лес – беда и крик о помощи! Впереди огня два села – Осколоновка и Боброво! Люди в панике. Огонь верховой. МЧС работает, но силы неравные. Осколоновка и газоперекачивающая станция в опасности. Огонь рядом!», – написала Летючая.

Она добавила, что при этом в Осколоновке паники у людей нет, готовят шланги.

«К эвакуации жители не готовятся! Но страшно! Пожарные и трактора идут на тушение огня», – сообщила депутат.

Она опубликовала фото пожара, зарево от которого видно в поселках. Как сообщают очевидцы, огонь идет в сторону Осколоновки.