По опыту Германии: В Украине в одном из городов закроют все шахты

В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов, для этого используют немецкий опыт. Об этом рассказала и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Глава ведомства напомнил, что в свое время угольная отрасль путем закрытия шахт была реформирована в Великобритании при правлении Маргарет Тэтчер. «Это очень смелый шаг был. Если бы наше государство сегодня имело такой же финансовый ресурс, который использовала Маргарет Тэтчер при реформировании, в том числе при закрытии убыточных шахт, мы бы быстрее могли решить этот вопрос», – сказала Буславец.

«Наша угольная промышленность требует колоссального реформирования. И уже есть наработки концепции угольных регионов, при Кабмине создан координационный совет», – подчеркнула и.о. министра.

Одна из таких наработок – закрытие убыточных шахты в угольориентированном городе.

Буславец рассказала, что в Украине – около 65 моногородов, в которых только шахта является предприятием, на котором могут работать люди, «и как правило, здесь один работающий человек, который кормит всю семью».

«Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра [Дениса Шмыгаля] канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода», – сказала Буславец.

При этом, пока еще не ясно, какой город Украины будет участвовать в проекте. Его определят совместно с коллегами из Германии по определенным критериям. «Город мы еще не выбрали, есть только критерии и рабочая комиссия которая подберет такой город», – продолжила глава ведомства.

«Этот пилот буден реализован для того, чтобы обеспечить как социальные и экологические вопросы, так и обеспечить работой людей, которые проживают в этом городе. Я надеюсь, мы это сделаем очень быстро, насколько это возможно. Думаю, это будет позитивный опыт, который мы будем применять в иных городах», – резюмировала Буславец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»