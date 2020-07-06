Славкурорт не распродают: «Укрпрофздравница» подает в суд на главу организации людей с инвалидностью

Правление ЗАО «Укрпрофздравница» опровергает информацию о распродаже имущества санаторно-курортного комплекса «Славкурорт» и обращается в суд из-за распространения недостоверных данных. Об этом говорится в заявлении на странице предприятия в Facebook.

«Недостоверные данные были опубликованы на личной Facebook-странице руководителя Донецкой областной организации инвалидов Надежды Поламарчук 29 июня и распространены в региональных СМИ со ссылкой на первоисточник. Такие действия имеют признаки унижения деловой репутации, клеветы, черного пиара и регулируются действующим законодательством Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций», – говорится в заявлении.

Как отмечается, «на основании распространения недостоверной информации Надеждой Поламарчук ЗАО "Укрпрофздравница" обращается в суд».

Сейчас санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» находится в аренде ЗАО «Укрпрофздравница». Переговоры о его передаче в коммунальную собственность приостановлены.

Напомним, ранее глава Донецкой областной организации лиц с инвалидностью Надежда Поламарчук обнародовала информацию о том, что в Славянске (Донецкая обл.) начали распродавать имущество здравницы «Славянский курорт», в состав которого входит 5 санаториев. Например, лица с инвалидностью купили здесь стулья по 5 гривен.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко рассказал, что на сегодня уникальная здравница «Славянский курорт» находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Часть зданий разрушена. В вопросе ее восстановления облгосадминистрация рассчитывает на поддержку государства.

Во время событий 2014 года Славянский курорт перестал принимать отдыхающих, а после освобождения Славянска в июле того же года в корпусах здравниц были расквартированы украинские военные. Военные окончательно выехали с территории курорта лишь в декабре 2019 года.