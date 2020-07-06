«Дочь будет говорить!»: Проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу» помог маленькой Арине

Арина родилась с тугоухостью. Дети с таким диагнозом способны слышать только очень громкие звуки. А вот речь не воспринимают совсем. Малышке уже 4 года, но она разговаривает с родными при помощи жестов. б этом рассказывает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Очень трудно, очень трудно. Просто смотришь – дети как дети, а у нее такие проблемы. Трудно. Пытались мы с самого детства протезировать, лечить, но ничего не помогало», – говорит Наталья Овечкина, бабушка девочки.

Последней надеждой стали высокочувствительные слуховые аппараты, однако купить их оказалось для семьи не по карману. Недавно родные узнали о проекте «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Позвонили в Фонд, помощь подтвердили. В Днепре в Центре слуха девочки на ушки установили и настроили приборы, в результате чего девочка начала слышать.

Аудиолог-слухопротезист Ирина Банник уверена, что со временем Арина сможет говорить: «Слуховые аппараты компенсируют необходимое звуковое восприятие, чтобы ребенок мог хорошо слышать и хорошо, соответственно, уметь воспроизводить то, что он слышит. Навыки речи, когда ребенок слухопротезирован, развиваются. При занятии с сурдопедагогом, с логопедами эти все навыки развиваются».

Родные девочки счастливы. «Я надеюсь, что дочь будет слышать и разговаривать. Спасибо Фонду», – сказала Татьяна Владимирова, мама Арины.

Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» малышам с глухотой или тугоухостью были установлены 177 высокочувствительных слуховых аппаратов.